Remco en zijn skateboard zijn onafscheidelijk: 'Leven wat ik altijd wilde'

Remco Erkeland reist, veelal samen met zijn vriendin, de wereld over en daarbij vergeet hij één ding nooit: zijn skateboard. De 24-jarige Goirlenaar draait als professioneel skateboarder mee in de wereldtop en leeft een droomleven. Zo keerde hij deze week terug uit Japan waar hij een stap zette richting zijn grootste sportieve doel: de Olympische Spelen 2028 in Los Angeles.

Als jongen van 12 jaar werd hij verliefd op skaten toen hij samen met zijn ouders ging kijken bij het NK. Hij besloot zelf op een skateboard te stappen en het werd een hobby die uit de hand liep. Op zijn vijftiende deed hij voor het eerst mee aan wedstrijden en inmiddels is hij een fullprof die dankzij meerdere sponsoren de hele wereld over reist.

Dat reizen doet hij veelal samen met zijn vriendin Olivia van Kampen, ook een skateprof. De afgelopen weken was hij in Korea en Japan, waar hij zich mengde tussen de beste skateboarders ter wereld. “Jaarlijks skate ik tussen de 30 en 45 wedstrijden, overal ter wereld. In Japan was een wedstrijd voor de olympische ranking. Al gaat die pas halverwege 2026 meetellen.” De Olympische Spelen is al jaren het ultieme doel van de Goirlenaar. In 2020 werd de sport voor het eerst olympisch, in 2028 hoopt Erkeland erbij te zijn in Los Angeles. “Amerika is hét skateland, de sport is daar enorm groot. In Japan werd ik 24ste, bij de eerdere Olympic World Skate Contest in Rome 36ste. De uiteindelijke ranglijst wordt opgeschoond, omdat er een maximum zit aan het aantal deelnemers per land. Dat betekent dat ik best wel goede papieren heb om mijn droom uit te laten komen.”

Om zo goed mogelijk te zijn, traint Erkeland iedere dag. Dat doet hij bij een trainer en fysiotherapeut in Tilburg, maar ook zoekt hij skateparken op, indoor en outdoor. “Ik leef het leven dat ik altijd al wilde, maar het is wel hard werken en het vraagt om veel toewijding. Op een training spring ik bijvoorbeeld een uur lang van een rail af op een paar meter hoogte. Mijn lichaam is er door de jaren topsport aan gewend, maar het blijft een sport met risico’s. Ik ben weleens flink door mijn enkel gegaan bijvoorbeeld.”

"Mensen vragen of ik niet een echte baan moet zoeken."

Het skaten zorgt regelmatig voor onbegrip bij mensen. “Ze onderschatten de sport en vragen of ik niet een echte baan moet zoeken. Ook wordt er niet altijd positief gereageerd als we ‘gewoon’ op straat skaten. De omgeving is voor ons een speeltuin. Ik snap overigens wel dat als je mij over een bankje in de buurt ziet glijden, dat het lijkt alsof ik iets aan het slopen ben. Maar wij vallen niemand lastig, we doen wat we leuk vinden. Als mensen vragen of we weggaan, dan doen we dat.”

Hoe werkt een wedstrijd nou?

Bij een wedstrijd is er eerst een kwalificatieronde. Daarin krijgt iedere skater twee runs van meestal 45 seconden, waarbij de beste telt. “We mogen zelf bedenken waar we beginnen en eindigen en welke trucs we doen. In de halve finale is dat ook zo. In de finale mag je daarnaast vijf pogingen doen om zo moeilijk mogelijke trucs te laten zien, waarbij er een aantal meetellen.”