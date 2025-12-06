PSV overtuigt opnieuw: winst op Heerenveen

PSV heeft zaterdagavond goed huisgehouden in Friesland. De competitiewedstrijd tegen Heerenveen, waar de Eindhovense landskampioen de afgelopen vijf jaar drie keer punten liet liggen, werd dit keer met 2-0 gewonnen.

In de eerste twintig minuten heeft PSV het nog even lastig met Heerenveen. De ploeg van coach Robin Veldman laat middenvelder Luuk Brouwers vaak ver doorschuiven op centrale verdediger Jerdy Schouten om zo de opbouw van PSV te verstoren.

Daarna nemen de Eindhovenaren in een mum van tijd de teugels over de wedstrijd weer stevig in handen. Waar Heerenveen in de eerste twintig minuten een paar mogelijkheden niet kan benutten, is het bij PSV wel raak.

Joey Veerman haalt uit richting doel en de keeper van Heerenveen kan niets meer tegen het schot inbrengen. PSV scoort het eerste doelpunt van de avond.