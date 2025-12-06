PSV overtuigt opnieuw: winst op Heerenveen
PSV heeft zaterdagavond goed huisgehouden in Friesland. De competitiewedstrijd tegen Heerenveen, waar de Eindhovense landskampioen de afgelopen vijf jaar drie keer punten liet liggen, werd dit keer met 2-0 gewonnen.
In de eerste twintig minuten heeft PSV het nog even lastig met Heerenveen. De ploeg van coach Robin Veldman laat middenvelder Luuk Brouwers vaak ver doorschuiven op centrale verdediger Jerdy Schouten om zo de opbouw van PSV te verstoren.
Daarna nemen de Eindhovenaren in een mum van tijd de teugels over de wedstrijd weer stevig in handen. Waar Heerenveen in de eerste twintig minuten een paar mogelijkheden niet kan benutten, is het bij PSV wel raak.
Joey Veerman haalt uit richting doel en de keeper van Heerenveen kan niets meer tegen het schot inbrengen. PSV scoort het eerste doelpunt van de avond.
Voorsprong
Het blijft lastig voor Heerenveen-doelman Klaverboer wanneer Ricardo Pepi vijf minuten later opnieuw een aanval inzet. De Amerikaan haalt vanuit een lastige hoek uit en schuift de bal tussen de benen van de keeper door.
Met een voorsprong van 0-2 gaat PSV de rust in. Heerenveen blijft wel de weg naar voren zoeken, maar het lukt de thuisploeg niet om PSV echt aan het bibberen te krijgen.
Strafschop
Na de rust weet de Eindhovense club door te denderen. Met een comfortabele marge op zak blijven ze ook na de rust oppermachtig. Nog even wordt het spannend, Heereveen krijgt bijna de kans om de kloof te dichten met een strafschop.
Maar de overtreding die Schouten maakt, blijkt net buiten het strafschopgebied te zijn. De Eindhovenaren blijven met een comfortabele voorsprong vooroplopen tot het laatste fluitsignaal.
Het is de dertiende zegen voor de ploeg van Peter Bosz dit seizoen.
Met het aftroeven van Heerenveen kan PSV het vizier nu richten op de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid van dinsdag.