Deze strijdlustige spits droomt van het Nederlands elftal

Met twee goals schoot Devin Haen zaterdagavond een tegenvallend Willem II naar een 2-0 overwinning tegen FC Dordrecht. Het openingsdoelpunt viel kort na de invalbeurt van de bij het publiek geliefde Siegert Baartmans. De 19-jarige spits uit Halsteren past naar eigen zeggen perfect bij de Tilburgse club. "De supporters willen passie, strijd en leeuwenmoed, daar sta ik voor."

Toen Baartmans na 76 minuten in het veld kwam voor aanvoerder Jari Schuurman, klonk er een hard gejuich vanuit het Koning Willem II Stadion. "Ja, dat geschreeuw hoorde ik goed. Het is fantastisch dat het publiek mijn naam scandeert. Die steun van de supporters went nooit."

"Ik ben blij met het vertrouwen en dat ik kansen krijg om voor deze club te voetballen", vertelt hij. "Als spits probeer ik altijd hard te werken, dat waarderen ze. Wel moeten de goals nog komen. Soms heb je een fase dat scoren niet lukt, maar ik weet zeker dat dat goed gaat komen."

Ook tegen FC Dordrecht bleef zijn doelpuntenproductie op nul staan, maar mede door zijn energie trok Willem II uiteindelijk de winst naar zich toe. "In de beker wonnen we met 7-0 van FC Dordrecht, maar de tegenstander had onze ploeg goed geanalyseerd. Het ging vandaag moeilijk, maar uiteindelijk weten we ons te belonen."

Dat Willem II vertrouwen heeft in de spits, blijkt wel uit het feit dat Baartmans onlangs een contract tot medio 2027 tekende. Basisspeler bij zijn club worden is doel nummer één, maar Baartmans wil meer. "Ik ben als kleine jongen gaan voetballen omdat ik ooit het Nederlands elftal wilde halen. Die droom is er nog steeds."