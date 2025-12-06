Twee auto's in brand bij flat in Den Bosch, politie stuurt burgernetmelding

Twee auto's zijn zaterdagavond aan De Bokkelaren in Den Bosch in brand gevlogen. De auto's zijn allebei verloren gegaan. Een derde auto heeft schade opgelopen door de hitte.

Rond half acht kreeg de brandweer een melding van een autobrand. Het vuur sloeg over op een tweede auto. Een auto is helemaal uitgebrand en de ander gedeeltelijk.

Volgens omstanders stond de autodeur aan de bestuurderszijde van de eerste auto helemaal open.

Burgernetmelding vanwege rook

De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd omdat mensen in de omgeving hun ramen en deuren moesten sluiten vanwege de rook. De brand was vlak bij een flat.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is. De politie doet onderzoek.