Advocaat Corné H. bevestigt dat hij in afwachting was van tbs-behandeling

De man die vrijdag drie medewerkers gijzelde in de gevangenis in Vught is inderdaad Corné H. (29) die in afwachting was van een tbs-behandeling. Dat bevestigt zijn advocaat zaterdagavond.

H. gijzelde vrijdag drie gevangenismedewerkers . Een van hen werd al snel vrijgelaten. Later konden ook de andere twee in veiligheid worden gebracht. H. werd vrijdag aangehouden.

Tot zaterdagavond werd nog niet door officiële bronnen bevestigt dat het om Corné H. gaat, maar dat doet zijn advocaat nu wel.

Cel en tbs voor gijzeling in Ede

Het is niet de eerste keer dat H. mensen vasthield. In maart vorig jaar gijzelde hij vier mensen in een café in Ede. De rechtbank legde hem in december vorig jaar een straf op van negen maanden cel en tbs wegens de gijzeling in Ede. Ook werd hij verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

Het vonnis viel lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, omdat de rechter het belangrijk vond dat H. zo snel mogelijk aan zijn behandeling zou kunnen beginnen. Het uitzitten van een celstraf zou dat 'in de weg staan', luidde het oordeel.

Uit gesprekken die een psycholoog en psychiater destijds met Corné H. hadden bleek dat de actie in Ede een schreeuw om hulp was, zo kwam ook naar voren tijdens de zitting destijds.

PI Vught doet aangifte

Wegens de gijzeling in Vught is de PI Vught van plan aangifte te doen, werd zaterdag gemeld. Hoe de gijzeling heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Ook is niet bekend of de verdachte een wapen had. Waar de verdachte nu is, evenmin. De politie meldt alleen dat het onderzoek loopt en wil verder niets zeggen.