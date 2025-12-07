Navigatie overslaan

Bestuurder van auto zwaargewond bij botsing tegen boom in Bavel

Vandaag om 05:22 • Aangepast vandaag om 09:18

De bestuurder van een auto is zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een botsing tegen een boom op de Dorstseweg in Bavel. Er was geen ander voertuig bij de botsing betrokken.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde rond middernacht. Er kwamen veel hulpdiensten op de melding van de botsing af.

Er landde ook een traumahelikopter in een nabijgelegen grasveld om medische hulp te verlenen. De Dorstseweg was volledig dicht zodat de hulpdiensten veilig aan het werk konden. 

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval, maar de uitkomsten daarvan zijn nog onbekend.

Een botsing tegen een boom op de Dorstseweg in Bavel (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Een botsing tegen een boom op de Dorstseweg in Bavel (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Een botsing tegen een boom op de Dorstseweg in Bavel (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Een botsing tegen een boom op de Dorstseweg in Bavel (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.