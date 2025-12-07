Droger vliegt in brand op zolder van huis in Helvoirt

In een huis aan het Avonduur in Helvoirt is zaterdagavond een droger op zolder in brand gevlogen. De brand ontstond rond kwart voor elf, toen de bewoner laat op de avond nog een was wilde drogen.

Dankzij de snelle reactie van de bewoner en het optreden van de hulpdiensten bleef de schade in het huis beperkt tot rookschade. Er vielen geen gewonden.

Brand aan het Avonduur in Helvoirt

De bewoner ontdekte de brand rond kwart voor elf en schakelde direct de brandweer in. Die kwam met een blusvoertuig en een waterwagen ter plaatse. Ook de politie stuurde twee eenheden naar de straat.

Brandweerlieden haalden de brandende droger naar buiten en blusten de droger daar af. Het incident trok veel aandacht van omwonenden. Na het ventileren van het huis konden de hulpdiensten weer vertrekken.