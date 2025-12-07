Navigatie overslaan

Auto botst tegen boom in Kaatsheuvel, bestuurder gewond naar ziekenhuis

Vandaag om 10:54 • Aangepast vandaag om 11:07
Auto botst tegen boom op de Kegelaar in Kaatsheuvel (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Auto botst tegen boom op de Kegelaar in Kaatsheuvel (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

Een bestuurder is zondagochtend met zijn auto tegen een boom gebotst op de Kegelaar in Kaatsheuvel. De man raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Rond tien over half tien raakte de auto van de weg en botste het voertuig tegen een boom. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De bestuurder gaf aan zich niets van het ongeval te kunnen herinneren.

Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van de botsing.

