Man neergestoken in Den Bosch, politie pakt verdachte op

Op de Korte Tuinstraat in Den Bosch is zondagmorgen iemand neergestoken. Dit gebeurde rond kwart voor twaalf. Volgens de politie is hierbij een man lichtgewond geraakt. Een andere man is als verdachte aangehouden.

Dat zou volgens een omstander in de buurt, op de Van Noremborghstraat, zijn gebeurd.

De politie laat verder weten dat ze een onderzoek is begonnen naar wat er precies is gebeurd en wat hiervoor de aanleiding was.