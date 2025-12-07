Navigatie overslaan

Steekpartij in Den Bosch: één man lichtgewond, verdachte aangehouden

Vandaag om 12:57 • Aangepast vandaag om 13:07
De politie doet onderzoek in de buurt van de plek in Den Bosch waar iemand is neergestoken (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Op de Korte Tuinstraat in Den Bosch is zondagmorgen iemand neergestoken. Dit gebeurde rond kwart voor twaalf. Volgens de politie is hierbij een man lichtgewond geraakt. Een andere man is als verdachte aangehouden. 

Dat zou volgens een omstander in de buurt, op de Van Noremborghstraat, zijn gebeurd.

De politie laat verder weten dat ze een onderzoek is begonnen naar wat er precies is gebeurd en wat hiervoor de aanleiding was.

Er kwamen direct twee politiewagens af op de melding (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
