Navigatie overslaan

Automobilist raakt gewond bij ongeluk, traumahelikopter opgeroepen

Vandaag om 15:21 • Aangepast vandaag om 16:18
Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink
Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink

Een automobilist is zondagmiddag van de weg geraakt en tegen een boom terechtgekomen op de Lieshoutseweg in Sint-Oedenrode. De bestuurder is gewond geraakt.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde rond half drie. Het is niet bekend waardoor de bestuurder van de weg is geraakt.

De brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse. De brandweer heeft het slachtoffer uit de auto bevrijd. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen ter assistentie.

Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink
Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink
Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink
Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.