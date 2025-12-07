Advertentie
Automobilist raakt gewond bij ongeluk, traumahelikopter opgeroepen
Vandaag om 15:21 • Aangepast vandaag om 16:18
Een automobilist is zondagmiddag van de weg geraakt en tegen een boom terechtgekomen op de Lieshoutseweg in Sint-Oedenrode. De bestuurder is gewond geraakt.
Het ongeluk gebeurde rond half drie. Het is niet bekend waardoor de bestuurder van de weg is geraakt.
De brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse. De brandweer heeft het slachtoffer uit de auto bevrijd. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen ter assistentie.
