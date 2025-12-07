Automobilist knalt op meerdere auto's bij tankstation, inzittende bekneld

Een automobilist is zondagmiddag met hoge snelheid op meerdere auto's gereden bij een tankstation aan de A73 bij Haps. De bestuurder is waarschijnlijk onwel geworden. Zowel de bestuurder als de bijrijder zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een ander slachtoffer zat bekneld in een auto. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse.

Het ongeluk gebeurde rond vier uur. De bestuurder uit het Gelderse Twello die in volle vaart op de andere auto's reed, heeft ook een lantaarnpaal uit de grond gereden. In totaal hebben vijf voertuigen schade.

De brandweer heeft het beknelde slachtoffer uit de auto gehaald. Een trauma-arts zat in de auto bij het slachtoffer om medische hulp te verlenen. Volgens een politiewoordvoerder zijn er verder nog enkele mensen met lichte verwondingen. Het tankstation is afgesloten.

Foto: SK-Media/Persbureau Heitink

