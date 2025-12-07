14-jarige Hermela uit Eindhoven vermist, politie maakt zich zorgen

De 14-jarige Hermela uit Eindhoven is sinds vrijdagmiddag vermist. De politie deelt zondag foto's van het vermiste meisje omdat er ernstige zorgen over haar zijn.

Hermela is vrijdag vanuit school vertrokken, maar ze is niet thuis aangekomen. "Onderzoek heeft tot op heden nog geen uitsluitsel gegeven over haar huidige verblijfsplaats", meldt de politie.

Het jonge meisje heeft ook geen pinpas of telefoon bij zich en daarom maakt de politie zich zorgen.

Signalement

Hermela is tussen de 1,45 en 1,50 meter lang. Ze is licht getint, heeft een beugel en lange, zwarte krullen. Toen ze wegging droeg ze een korte, zwarte jas, een grijs joggingpak, witte schoenen en een schoudertas van het merk Nike.