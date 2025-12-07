Bestuurder onder invloed wordt na vrijlating weer aangehouden

Een automobilist is dit weekend twee keer aangehouden voor rijden onder invloed in de gemeente Best-Oirschot. Zaterdagnacht werd de man opgepakt nadat hij een blaastest weigerde. Hij moest mee naar het politiebureau. Zondag werd hij opnieuw aangehouden omdat hij onder invloed van cocaïne reed.

Agenten controleerden de automobilist zaterdagnacht omdat ze het idee hadden dat hij onder invloed was. In de auto lagen lege flessen drank. "Daarnaast viel het op dat hij extreem grote pupillen had."

De man weigerde mee te werken aan een ademtest. Hij probeerde het volgens de politie zelfs te saboteren. "Toen wij besloten hem aan te houden, verzette hij zich." Uiteindelijk kregen de agenten hem onder controle. Toen is hij aangehouden 'op verdenking van rijden onder invloed en wederspannigheid'.

Op het bureau wilde hij alsnog niet meewerken aan een ademanalyse. Daarom werd zijn rijbewijs ingenomen.

Tweede keer aangehouden

Zondag werd de man vrijgelaten. Hij stapte gelijk weer zijn auto in. "Bij een nieuwe controle bleek hij onder invloed van cocaïne", meldt de politie.

Hij werd daarop aangehouden voor rijden onder invloed, rijden tijdens een rijverbod en rijden met een ingevorderd rijbewijs. Zijn auto is in beslag genomen.