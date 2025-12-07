Navigatie overslaan

Automobilist knalt tegen boom en raakt bekneld, traumahelikopter opgeroepen

Vandaag om 19:25 • Aangepast vandaag om 21:47

Een automobiliste is zondagavond tegen een boom gereden op de Meijelseweg in Heusden (gemeente Asten). Het slachtoffer kwam bekneld te zitten in haar auto. De brandweer heeft haar bevrijd. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurster reed met haar auto tegen een boom en kwam vervolgens tegen een andere boom tot stilstand. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en er werd een traumahelikopter opgeroepen. 

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk is gebeurd.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink

