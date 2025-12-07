Busje botst tegen boom in Lierop, man gewond naar ziekenhuis

Een busje met drie mannen is zondagavond van de weg geraakt op de Groenebeemdweg in Lierop. Een van de mannen is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder botste met het busje tegen een boom. De bus kwam op de zijkant terecht. Twee mannen zijn ter plekke gecontroleerd door ambulancemedewerkers. Het derde slachtoffer is naar het ziekenhuis.

Het is niet bekend hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Dat wordt nog onderzocht.