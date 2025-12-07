Dronken man (44) fietst tegen geparkeerde politieauto en valt

Een 44-jarige man uit Etten-Leur is zondagavond dronken tegen een politieauto gefietst. Dat gebeurde terwijl agenten een andere bestuurder aan het bekeuren waren.

"Helaas tijdelijk een dienstauto minder inzetbaar", schrijft de politie Weerijs op Instagram. Een dronkaard is met zijn fiets tegen de auto gebotst en daardoor is er een spiegel van de auto af. Daarna viel hij van z'n fiets.