Station Eindhoven en trein ontruimd door bommelding, man aangehouden

Het centraal station in Eindhoven is zondagavond deels ontruimd vanwege een bommelding. Een man met een rugtas zou hebben gezegd dat hij een bom bij zich had. De politie heeft de tas onderzocht en de man aangehouden.

De politie kreeg rond acht uur 's avonds een melding van 'verdacht gedrag/bommelding'. De man met de rugtas zat in een trein. De trein en het perron zijn ontruimd. Reizigers moesten zo snel mogelijk het perron verlaten. In het station werd iedereen op afstand gehouden.

De politie kwam met schilden en politiehonden en een agent van het Team Explosieven Veiligheid (TEV). In de rugtas bleek niets gevaarlijks te zitten.