Brand bij restaurant in Eindhoven

Er is zondagavond brand uitgebroken bij een restaurant in de Kruisstraat in Eindhoven. De brandweer had de situatie snel onder controle. Er is niemand gewond geraakt.

De brand zou bij de afzuiging begonnen zijn, maar de precieze oorzaak is nog niet bekend. De brandweer was binnen 20 minuten al klaar.

Bij dezelfde horecazaak zijn vorig jaar meerdere mensen aangehouden in een grootschalig drugsonderzoek.