Britse fotograaf overleden die Helmondse carnaval wereldkunst maakte

De wereldberoemde Britse fotograaf Martin Parr is overleden. In 2012 hoste hij vier dagen lang mee tijdens de Helmondse carnaval en vereeuwigde daar de meest ‘gewone’ en alledaagse tradities. Parr stak in zijn foto’s graag de draak met de maatschappij, en ook Keiestad bleef in zijn iconische werk niet gespaard.

"Op het moment dat mensen nauwelijks meer acht op hem slaan, fotografeert hij ze", zo omschrijft Museum Helmond de werkwijze van de bekende fotograaf het best.

Op de foto: een man in een konijnenpak met een tros wortels om zijn nek en een vrouw in een wat knullige, beschonken versie van Smurfin. Ze kijken naar de optocht die voorbijtrekt, precies het soort moment waar Parr op jaagt.

Parr in Helmond

Het is een van de vele beelden die Parr in februari 2012 maakt. Vier dagen lang trekt hij door cafés, feesttempels, optochten en plechtigheden in de Keiestad om het carnaval vast te leggen. Geen enkele achterafzaal of verloren plein ontsnapt aan zijn lens.

Een prins die nonchalant een kroketje uit de muur haalt, een jochie dat een atje meedoet, en een foto waarop Parr zelf verveeld tegenover een vrouwelijk clowntje zit.

Jong geleerd is oud gedaan, een van de foto's die de fotograaf maakte in Helmond: