Ravage nadat autobrand overslaat op huis, vuur mogelijk aangestoken

Een huis aan de Derde Hambaken in Den Bosch is zondagnacht zwaar beschadigd door brand. Het vuur werd rond kwart voor één ontdekt. De vlammen waren van een auto overgeslagen naar het huis. De politie houdt rekening met brandstichting.

De auto brandde volledig uit. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Ondanks het nachtelijke tijdstip trok de brand veel bekijks. Een buurman kon zijn bus nog snel verplaatsen en zo voorkomen dat het vuur ook daarnaartoe zou overslaan. De bus liep wel forse hitteschade op.

Hoeveel mensen zich in het huis bevonden waarnaar het vuur oversloeg, is niet duidelijk. Buurtbewoners geven aan dat in dit huis sinds kort nieuwe mensen wonen.

Zoektocht naar kat

De brandweer heeft het getroffen huis en enkele huizen daarnaast geventileerd. Buiten zochten hulpverleners intussen naar een kat, maar die liet zich niet vangen.