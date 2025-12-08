Ongelukken zorgen voor vertraging op A27, A2 en A50

Ongelukken op meerdere snelwegen in Brabant hebben maandagochtend gezorgd voor flinke vertragingen. Het ging onder meer mis op de A27 bij Werkendam. Daar botsten meerdere voertuigen op elkaar in de richting van Breda naar Gorinchem.

Vlak na het ongeluk werd gewaarschuwd voor meer dan een uur vertraging, rond acht uur was het tijdverlies afgenomen tot drie kwartier. De file, die begint bij Breda-Noord, was op dat moment 24 kilometer lang.

A2 en A50

Ook op de A2 en A50 is het druk door ongelukken. Wie vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt, stond rond halfacht vanaf de afrit Veghel in een file van zo'n halfuur.

Op de A50 is de vertraging een halfuur tussen Veghel-Noord en Son en Breugel, in de richting van Oss naar Eindhoven. Dat komt door een ongeluk met meerdere auto's en een kleine vrachtwagen.