Explosief verwoest ruit van kapperszaak in Tilburg
Vandaag om 07:25 • Aangepast vandaag om 10:13
Bij een kapperszaak aan het Julianapark in Tilburg is zondagavond een explosief ontploft. In een van de ruiten is een flink gat te zien.
Buurtbewoners waren wakker geworden van de harde knal. Of de explosie naast de gesneuvelde ruit nog meer schade heeft veroorzaakt, is een politiewoordvoerder niet bekend. Agenten doen onderzoek. Er vindt een buurtonderzoek plaats en er worden camerabeelden bekeken. De politie heeft nog geen zicht op een verdachte.
