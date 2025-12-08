DNA van Martien S. gevonden op lichaam doodgestoken man (86), hij ontkent

Martien S. (62) ontkent in alle toonaarden dat hij Janus Houbraken (86) op 29 augustus in het buitengebied van Bergeijk heeft doodgestoken met een riek. Dat bleek maandag tijdens de eerste voorbereidende zitting in de zaak in de rechtbank in Den Bosch. Houbraken werd die zomeravond dood gevonden en uren later werd Martien S. gearresteerd.

Martien S., die ook in Bergeijk woont, was maandag niet aanwezig in de rechtszaal. Hij had zijn advocaat gestuurd om een aantal onderzoekswensen in te dienen. Wel was er veel familie van Janus Houbraken, die zelf in Lommel woonde, maar die fatale dag op bezoek was bij zijn zoon.

Veel werd er niet duidelijk tijdens de korte zitting. Martien ontkent dat hij die bewuste avond op de boerderij aan de Maaij in Bergeijk was. Hij werd later die avond aangehouden bij zijn boerderij aan de Hofmanheideweg in Bergeijk, een stukje verderop. Agenten troffen hem niet thuis, maar op warmtebeelden zagen ze dat hij zich een stuk verderop verstopt had. Vloekend en tierend werd Martien S. aangehouden en meegenomen.