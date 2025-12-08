DNA van Martien S. gevonden op lichaam doodgestoken man (86), hij ontkent
Martien S. (62) ontkent in alle toonaarden dat hij Janus Houbraken (86) op 29 augustus in het buitengebied van Bergeijk heeft doodgestoken met een riek. Dat bleek maandag tijdens de eerste voorbereidende zitting in de zaak in de rechtbank in Den Bosch. Houbraken werd die zomeravond dood gevonden en uren later werd Martien S. gearresteerd.
Martien S., die ook in Bergeijk woont, was maandag niet aanwezig in de rechtszaal. Hij had zijn advocaat gestuurd om een aantal onderzoekswensen in te dienen. Wel was er veel familie van Janus Houbraken, die zelf in Lommel woonde, maar die fatale dag op bezoek was bij zijn zoon.
Veel werd er niet duidelijk tijdens de korte zitting. Martien ontkent dat hij die bewuste avond op de boerderij aan de Maaij in Bergeijk was. Hij werd later die avond aangehouden bij zijn boerderij aan de Hofmanheideweg in Bergeijk, een stukje verderop. Agenten troffen hem niet thuis, maar op warmtebeelden zagen ze dat hij zich een stuk verderop verstopt had. Vloekend en tierend werd Martien S. aangehouden en meegenomen.
Tijdens de zitting bleek dat er DNA van Martien op het lichaam van Janus is gevonden, op polsen, handen en vingers. Daarom blijft Martien S. vastzitten in zijn cel in de PI in Grave. Een psychiater en een psycholoog zullen binnenkort met hun bevindingen over de geestesgesteldheid van Martien S. komen.
Volgens het Eindhovens Dagblad werd de hooivork waarmee gestoken zou zijn, gevonden op de boerderij van Martien S.. Ook schrijft de krant dat de man al jaren in conflict was over verleende vergunningen, die inmiddels verlopen zouden zijn. Hij zou psychische problemen hebben gehad en zoveel stennis hebben geschopt bij de gemeente en zelfs de burgemeester hebben bedreigd dat hij daar celstraffen en gebiedsverboden voor kreeg.
De volgende voorbereidende zitting in deze zaak is op 23 februari.
