Nabestaanden Stint-drama over proces: ‘Eindelijk verantwoording’

De nabestaanden van de slachtoffers van het Stint-ongeluk in Oss hebben zeven jaar gewacht op de strafzaak die dinsdag in de rechtbank in Den Bosch is begonnen. Bij het ongeluk kwamen in 2018 vier kinderen om het leven. Het Openbaar Ministerie vervolgt twee bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de productie en verkoop van de Stint. Ook twee leidinggevenden van deze bedrijven worden vervolgd en verdacht van het plegen van meerdere strafbare feiten.

Kim Panhuijzen Geschreven door

''De nabestaanden zijn er enorm aan toe dat het proces gaat beginnen. Dat er eindelijk mensen ter verantwoording worden geroepen'', zegt Lars Walder van stichting 'Namens de Familie' tegen het NOS Radio 1 Journaal. Hij spreekt namens de ouders van de overleden kinderen en de begeleidster en het meisje die het drama overleefden. In 2018 kwamen vier kinderen om het leven toen een Stint op een spoorwegovergang in Oss in botsing kwam met een trein. Het ongeluk liet diepe sporen na bij de betrokken gezinnen. De families vinden het belangrijk dat er nu, eindelijk, gesproken gaat worden over verantwoordelijkheid. “Zij leven er enorm naartoe'', vertelt Walder. Tegelijkertijd zien de families ook op tegen de komende periode. ''Er zijn maar liefst zes dagen voor de zaak ingepland. Zes zware, lange dagen.''

Hoe bepaalt dit drama hun leven?

De impact van het ongeluk is na zeven jaar nog dagelijks voelbaar, benadrukt Walder. “Die mensen zijn hun kinderen kwijtgeraakt. Dus dat speelt nog elke dag.” Volgens hem proberen de families stap voor stap hun leven weer vorm te geven. “Ze pakken dat leven natuurlijk ook wel een beetje op, maar dat gaat met horten en stoten.” Walder ziet dat de impact van het ongeluk veel verder reikt dan alleen de direct betrokkenen. “Dit is zo'n ongeval dat iedereen in Nederland zich nog kan herinneren. Het zit in ons nationale geheugen gegrift.”

Waarom gaan de nabestaanden hun spreekrecht gebruiken?

Donderdag maken de ouders van de overleden kinderen en het meisje en de begeleidster die het ongeluk overleefden gebruik van hun spreekrecht. Daarmee willen ze hun verhaal rechtstreeks delen met de producenten van de Stint en met de rechtbank. “Ze willen heel graag gewoon laten voelen, laten horen, wat er gebeurt als je een product op de markt brengt, wat in hun ogen niet deugt”, legt Walder uit.