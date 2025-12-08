Man opgepakt voor vernielen politieauto in Wouwse Plantage

Een man (29) is zondagmorgen opgepakt in Wouwse Plantage. Agenten wilden het gesprek met hem aangaan, omdat er een melding was van overlast. De man was niet in voor een gesprek, maar trapte wel een deuk in de politieauto.

De politie kreeg een melding van overlast van een man op de Kamperfoeliestraat. Toen agenten op de plek arriveerden, spraken ze de man aan. Ze hadden het vermoeden dat de man onder invloed was van alcohol.

Tijdens het gesprek bleef de man vervelend doen en hij wilde niet meewerken. Ineens liep de man naar de auto van de agenten en trapte een deuk in een deur van de politieauto. Hij werd meteen opgepakt.