Gijzeling in gevangenis Vught: Corné H. in afzondering

Corné H. is de man die ervan wordt verdacht afgelopen vrijdag drie medewerkers gegijzeld te hebben in de gevangenis in Vught. Hij zit daar nu in afzondering. Dat laat zijn advocaat, Petra Breukink, weten. Volgens haar heeft hij ook een disciplinaire straf gekregen.

Breukink zegt dat mensen met tbs eigenlijk in een therapeutische omgeving horen te zitten, een 'therapeutisch klimaat' noemt ze dat. “Dus niet in een gewone gevangenis”, benadrukt ze. Volgens haar zit er een flinke groep tbs-passanten vast, dit zijn mensen die veroordeeld zijn en tbs hebben gekregen, maar daar op moeten wachten in de gevangenis, die echt snel behandeling nodig heeft. “Als zo’n situatie uitzichtloos wordt, kan dat problemen oproepen.”

Corné H. kreeg een jaar geleden negen maanden cel en tbs voor een lange gijzeling in een café in Ede. Een psycholoog en psychiater stelden toen dat die actie vooral een schreeuw om hulp was. Eerder bevestigde zijn advocaat al dat hij, in afwachting van zijn tbs-behandeling, nog steeds in de gevangenis in Vught zit.