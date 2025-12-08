Gijzeling in gevangenis Vught: Corné H. in afzondering
Corné H. is de man die ervan wordt verdacht afgelopen vrijdag drie medewerkers gegijzeld te hebben in de gevangenis in Vught. Hij zit daar nu in afzondering. Dat laat zijn advocaat, Petra Breukink, weten. Volgens haar heeft hij ook een disciplinaire straf gekregen.
Breukink zegt dat mensen met tbs eigenlijk in een therapeutische omgeving horen te zitten, een 'therapeutisch klimaat' noemt ze dat. “Dus niet in een gewone gevangenis”, benadrukt ze. Volgens haar zit er een flinke groep tbs-passanten vast, dit zijn mensen die veroordeeld zijn en tbs hebben gekregen, maar daar op moeten wachten in de gevangenis, die echt snel behandeling nodig heeft. “Als zo’n situatie uitzichtloos wordt, kan dat problemen oproepen.”
Corné H. kreeg een jaar geleden negen maanden cel en tbs voor een lange gijzeling in een café in Ede. Een psycholoog en psychiater stelden toen dat die actie vooral een schreeuw om hulp was. Eerder bevestigde zijn advocaat al dat hij, in afwachting van zijn tbs-behandeling, nog steeds in de gevangenis in Vught zit.
Steeds meer veroordeelden moeten wachten op een plek in een tbs-kliniek, maakte het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week bekend. Het ministerie wil uitbreiden met tweehonderd extra tbs-plekken tussen nu en 2030. Dat moet de doorstroom van gevangenissen naar tbs-klinieken gaan verbeteren.
Het OM meldt dat Corné H. niet wordt voorgeleid, omdat hij al vastzit. Onder meer met camerabeelden en gesprekken met mensen in de gevangenis wordt onderzocht wat zich afgelopen vrijdag precies heeft voorgedaan, aldus een woordvoerder.
Op basis van het eindrapport neemt de officier van justitie een besluit over de vervolging van Corné H. "Het moet niet zo zijn dat gevangenen alles kunnen doen, omdat ze toch al vastzitten", zegt de woordvoerder.
