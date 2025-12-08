PSV onder de indruk van Atlético: 'Beste tegenstander op tactisch gebied'

Een schreeuwende trainer en 'de beste tegenstander op tactisch gebied'. We kunnen het dinsdag allemaal verwachten als we Peter Bosz en Guus Til maandag op de persconferentie moeten geloven. PSV ontvangt dinsdag namelijk Atlético Madrid in de Champions League. Bij de Spanjaarden staat Diego Simeone al veertien jaar voor de groep. Peter Bosz is vol lof over hem en kijkt zelfs wel eens af bij de trainingen van de coach, om oefeningen over te nemen: "Als wij de Atlético gaan doen op de training, weten alle spelers wat ik bedoel."

PSV is in bloedvorm. In de Eredivisie staan de Eindhovenaren bovenaan en ook in de Champions League gooit de ploeg van Peter Bosz hoge ogen. "Ik kan me voorstellen dat het indruk maakt bij de aankomende tegenstanders. Winnen van de kampioen van Italië en van de kampioen van Engeland", concludeert de 62-jarige coach.

PSV won dus al van Napoli en Liverpool in het miljardenbal, en tegen Bayer Leverkusen en Olympiakos werd er gelijkgespeeld, waardoor er tot dusver acht punten zijn verzameld. "We presteren boven verwachting. Toen we de loting zagen, had ik niet verwacht dat we na vijf wedstrijden acht punten zouden hebben. Maar we zijn er nog niet. We hebben nog drie kansen om er punten bij te halen, maar het is drie keer tegen de top", zegt Bosz. Naar verwachting heeft PSV nog minimaal één punt nodig tegen Atlético Madrid, Newcastle United en Bayern München om de volgende ronde te bereiken.

De eerste van deze wedstrijden is dus die tegen de Spanjaarden. In het verleden stond deze ploeg vooral bekend om haar verdedigende kwaliteiten. "Dat beeld wat je van Atlético hebt, is nu wel anders", zegt Guus Til. "Ze spelen niet meer zo verdedigend en hebben hele snelle mannen aan de zijkant. Deze ploeg is in de omschakeling zo dodelijk, dus we moeten zo goed staan. Want als we balverlies leiden, dan is dat cruciaal. Daarom zeg ik dat dit tactisch de moeilijkste wedstrijd is", vervolgt Bosz.

Iemand die we morgen zeker in beeld gaan zien, is Diego Simeone. De coach van de Spanjaarden is het boegbeeld van de club en is vaak aan de zijlijn te vinden tijdens de wedstrijden. Til is wel fan van Simeone: "Ik denk dat Nederlanders het als overdreven zien. Maar het is zijn karakter en ik vind het passie." Bosz heeft niks dan lof voor de coach: "Deze man zit al zo lang bij Atlético. Hij heeft elke keer met nieuwe spelers gepresteerd en dat is razend knap." Bosz kijkt zelfs wel eens naar de trainingen van zijn Argentijnse collega: "Als wij de Atlético gaan doen op de training, dan weten alle spelers wat ik bedoel."

Blessures

Een ongeschreven regel is dat de speler die op de persconferentie is, zal starten in de daaropvolgende wedstrijd. Guus Til durft dat nog niet te zeggen: "Ik weet het nog niet, we hebben de opstelling nog niet gehad. Ik weet dat Jarrad Branthwaite hier ook een keer zat in het verleden en die kwam toen van een koude kermis thuis." Wel fijn voor de PSV'ers is dat Mauro Júnior en Ivan Perisic terug zijn op het trainingsveld. Met name die laatste speler lijkt nog onzeker voor het duel met Atlético: "Hij traint maandag pas voor het eerst met de groep. Dus ik moet ook nog even luisteren wat de medische staf erover zegt."