Oorlogsmuseum ontvangt unieke foto’s uit laatste oorlogsweken: 'Kippenvel'
Het Oorlogsmuseum Altena heeft onlangs een bijzondere, historische aanwinst ontvangen: een serie oude fotonegatieven uit de laatste periode van de Tweede Wereldoorlog. De negatieven verkeerden in slechte staat, maar zijn met succes gered en omgezet in scherpe, gedetailleerde foto’s.
De beelden geven een zeldzaam inkijkje in de omgeving van Dussen tijdens de laatste oorlogsweken. Te zien zijn onder meer gewapende leden van de Nederlandsche Binnenlandse Strijdkrachten, een onbekende familie en beschadigde gebouwen en straten die de oorlogsschade nog duidelijk laten zien. Ook bevat de serie een uitzonderlijke foto waarop een groep burgers poseert bij een neergestorte V1-vliegende bom.
Het is de eerste keer dat het museum, in het voormalige gemeentehuis in Wijk en Aalburg, zulke negatieven uit de omgeving van Altena ontvangt. "Dit is wel heel gaaf", vertelt Peter van der Velden, werkzaam bij Oorlogsmuseum Altena. "Het grootste gedeelte van de foto's was nog onbekend, wat het natuurlijk extra speciaal maakt. Een kippenvelmomentje."
Gerestaureerde beelden
De negatieven kwamen enkele weken geleden in handen van het museum. Omdat het materiaal zichtbaar was aangetast door de tand des tijds, was aanvankelijk onzeker of de beelden nog te redden waren. Het museum schakelde daarom fotograaf Peter Honcoop in om te onderzoeken of de oude film alsnog ontwikkeld kon worden. Met uiterste voorzichtigheid en vakmanschap wist hij de negatieven uiteindelijk om te zetten in goed herkenbare foto’s.
Van der Velden hoopt in de toekomst nog meer van dit soort unieke foto's te ontvangen. "Hier doe je het een beetje voor", zegt hij. "Het is te hopen dat er ooit nog eens van dit soort schatten opduiken."
Wie is wie?
De foto’s vormen een bijzondere toevoeging aan de collectie van het Oorlogsmuseum, maar roepen tegelijk nieuwe vragen op. De identiteit van de afgebeelde personen is onbekend en ook over hun achtergrond is nog weinig duidelijk.
Het Oorlogsmuseum Altena roept mensen daarom op om mee te kijken en zich te melden als ze denken personen te herkennen of informatie hebben, in de hoop de verhalen achter de beelden verder te kunnen achterhalen.