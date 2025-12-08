Oorlogsmuseum toont herstelde foto’s uit slotfase van de oorlog: 'Uniek'

Het is de eerste keer dat het museum, in het voormalige gemeentehuis in Wijk en Aalburg, zulke negatieven uit de omgeving van Altena ontvangt. "Dit is wel heel gaaf", vertelt Peter van der Velden, werkzaam bij Oorlogsmuseum Altena. "Het grootste gedeelte van de foto's was nog onbekend, wat het natuurlijk extra speciaal maakt. Een kippenvelmomentje."



Gerestaureerde beelden

De negatieven kwamen enkele weken geleden in handen van het museum. Omdat het materiaal zichtbaar was aangetast door de tand des tijds, was aanvankelijk onzeker of de beelden nog te redden waren. Het museum schakelde daarom fotograaf Peter Honcoop in om te onderzoeken of de oude film alsnog ontwikkeld kon worden. Met uiterste voorzichtigheid en vakmanschap wist hij de negatieven uiteindelijk om te zetten in goed herkenbare foto’s.



Van der Velden hoopt in de toekomst nog meer van dit soort unieke foto's te ontvangen. "Hier doe je het een beetje voor", zegt hij. "Het is te hopen dat er ooit nog eens van dit soort schatten opduiken."