Uitgebrand busje vliegt achter op bergingswagen weer in brand

Op de A59 bij Den Bosch is maandagmiddag een bestelbusje volledig uitgebrand. De brand zorgde voor een file op de A59 richting Waalwijk. Het busje werd opgehaald door een bergingswagen, maar vloog achter op de bergingswagen weer in brand.

De brandende bestelbus stond op de vluchtstrook van de A59, ter hoogte van Engelermeer. De brandweer kwam de brand te blussen.

Een rijstrook werd afgesloten om de bestelbus te kunnen bergen. Hierdoor ontstond er korte tijd een file op de A59.

Toen het uitgebrande busje op de bergingswagen stond, vloog het even later opnieuw in brand. Dat gebeurde op de randweg bij Vught, in de richting van de A2.

De berger kon nog net op tijd het busje weer van zijn wagen halen. En de brandweer kwam opnieuw om het vuur te blussen.