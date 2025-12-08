Hondenvereniging moet veld ruimen voor azc: ‘Word er emotioneel van’

Hondensportvereniging Idéfix moet op zoek naar een nieuwe plek vanwege de komst van een asielzoekerscentrum (azc). Dat is vervelend, helemaal omdat de vereniging drie jaar geleden nog vanuit Riel naar Tilburg verhuisde. Een nieuwe stek vinden is zo makkelijk nog niet, weet voorzitter Cees Hack. Hij vreest dat zijn club ten onder gaat.

Pieter Soethout Geschreven door

Het nieuws dat Idéfix van het terrein moet vertrekken, slaat in als een bom. “Het is een verschrikkelijk vervelende situatie”, geeft de voorzitter aan. “We hebben nu eenmaal een locatie nodig. We kunnen moeilijk iedere zaterdagmorgen op het Stadsforum gaan trainen.”

“We hebben veertig locaties bezocht voordat we hier terechtkwamen.”

Lange tijd dacht de vereniging dat het wel goed zou komen. Dat werd volgens Hack ook zo gecommuniceerd door de gemeente. “Het laatste contact was op 10 februari dit jaar. Toen werd ons verteld dat de opvang er helemaal niet zou komen, omdat de locatie niet voldoet aan de eisen van het COA. Toen we vorige week het nieuws kregen, vielen we van onze stoel af van verbazing.”

Het vertrouwen in de gemeente is behoorlijk beschadigd. “Ze staan er niet echt lekker op. We gaan 15 december met ze om tafel, maar ik ga niet meer alleen. Ik vertrouw ze niet meer op hun woord”, vertelt een hoorbaar emotionele voorzitter van Idéfix. Een nieuwe locatie zoeken, is zo makkelijk nog niet. Zo’n drie jaar geleden verhuisde de vereniging van de Oude Tilburgsebaan in Riel naar de Gershwinstraat in Tilburg. “We hebben veertig locaties bezocht voordat we hier terechtkwamen”, vertelt Hack. “We zitten met de handen in het haar, want dit zou het einde van de vereniging kunnen betekenen. Dan ontneem je ruim 150 mensen hun hobby.”

“Ik word emotioneel als ik denk aan het verdwijnen van onze vereniging.”

Met al die leden is Idéfix uniek in de regio. “Op deze schaal zijn wij de enige in Tilburg en omstreken.” Dat de vereniging zo groot is, betekent dat er behoorlijk wat ruimte nodig is. “We hebben ongeveer anderhalf voetbalveld aan ruimte nodig. Daarnaast moeten we een toilet en een ruimte voor onze spullen hebben. Het zou heel fijn zijn als we een ontmoetingsplek om een bak koffie te drinken krijgen. Maar dat is meer fijn dan nodig.” Volgende week hoopt Hack meer duidelijkheid te hebben, als het gesprek met de gemeente geweest is. “Ik heb er een hard hoofd in. Ik word emotioneel als ik denk aan het verdwijnen van onze vereniging”, vertelt hij. “Met name de houding van de gemeente steekt mij heel erg. Ik snap dat er een azc moet komen, maar de gemeente heeft ons in feite een jaar lang in de kou laten staan.” De gemeente is om een reactie gevraagd, maar die heeft tot nu toe niet gereageerd.