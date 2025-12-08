Advertentie
Zeven jongeren uit Boxtel thuis opgepakt voor bedreiging en mishandeling
Vandaag om 13:53 • Aangepast vandaag om 14:18
Zeven jongeren, in leeftijd variërend tussen 15 en 18 jaar, zijn maandagmorgen opgepakt in Boxtel. De zeven worden verdacht van onder meer vernieling, bedreiging en zware mishandeling.
De jongeren werden allen thuis opgepakt. Ze zouden de verschillende strafbare feiten hebben gepleegd tussen mei en nu.
Volgens de politie veroorzaakte de groep jongeren al langere tijd overlast in de gemeente Boxtel. In totaal worden ze verdacht van zeven geweldsincidenten.
In juni werd vanwege de overlast die jongeren in Boxtel veroorzaakten een samenscholingsverbod ingesteld.
Advertentie
Advertentie