Willy en René onder de indruk van Schouten: 'Nog nooit zo goed zien spelen'

PSV lijkt helemaal klaar te zijn voor de Europese clash met Atlético Madrid dinsdagavond. Clubiconen Willy en René van de Kerkhof zagen hun club dit weekend overtuigend winnen bij Heerenveen met vooral een 'fenomenale' tweede goal. "Hoe Jerdy Schouten wegdraait en in één keer diep geeft, fenomenaal", glundert Willy die Schouten nog nooit zo goed heeft zien spelen als nu.

Volgens Willy manifesteert aanvoerder Schouten zich ook steeds meer in zijn rol als aanvoerder, zo zegt hij in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Dat zie je ook in zijn interviews na de wedstrijd, daar staat een andere Schouten dan een paar weken geleden. En in het veld is hij de rust zelve. Hoe direct hij speelt en altijd diepgang zoekt... Geweldig." Wat broer René betreft, verandert Peter Bosz niet veel aan de opstelling tegen Atlético, ook niet als Perisic weer fit is. "Ik zou Perisic nog even rust gunnen. Hij is de laatste weken niet in de vorm die hij daarvoor etaleerde. En PSV moet ook twee wedstrijden per week spelen." Willy zou toch weer teruggrijpen op de opstelling van de weken hiervoor met Til in de spits en Saibari erachter. "Je ziet dat ze zoals ze nu spelen minder tot hun recht komen."

"Met wat hij uitdeelt had Weghorst al wel tien keer rood moeten hebben."

Vooral René ergerde zich dit weekend suf aan Ajax-spits Wout Weghorst die tegen Fortuna om rood vroeg voor een tegenstander. "Met wat hij uitdeelt had hij al wel tien keer rood moeten hebben. En dan raken ze hem per ongeluk een keer en dan maakt hij een kabaal.. Het is een schande. Zolang Weghorst speelt, blijft Ajax problemen houden." De broers vinden het veelzeggend dat zijn teamgenoten gewoon doorspeelden toen hij op de grond lag. "Ik had hem ook laten liggen", zegt René. Verder staan de gebroeders in de podcast ook nog stil bij twee mensen met grote verdiensten voor PSV in het verleden. "Die blessure van Luuk de Jong is verschrikkelijk", zegt Willy. "Dat gun je je ergste vijand niet. Ik denk dat het op zijn leeftijd heel moeilijk gaat worden om weer terug te komen." Ook memoreert Willy aan het overlijden van Annie Rijvers, de weduwe van hun oud-trainer Kees Rijvers op 96-jarige leeftijd: "Mevrouw Rijvers was een geweldige sportvrouw, zeg ik altijd, naast de trainer. Ze deed heel veel voor de spelersvrouwen en de gezinnen. We wensen de familie heel veel sterkte." Op dit punt geen meningsverschil. "Daar ben ik het helemaal mee eens", besluit René.