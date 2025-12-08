Stap richting stille jaarwisseling: Breda krijgt nieuwe vuurwerkvrije zones
Breda krijgt dit jaar extra plekken waar je met oud en nieuw geen vuurwerk mag afsteken. De gemeente heeft besloten het aantal vuurwerkvrije zones uit te breiden, omdat inwoners via het platform PlanBreda hebben laten weten daar overlast of onveiligheid te ervaren. Daarmee komt Breda deze jaarwisseling uit op 22 vuurwerkvrije gebieden, terwijl het landelijke vuurwerkverbod volgend jaar ingaat.
Volgens de gemeente is dit nodig om de jaarwisseling zo veilig en rustig mogelijk te laten verlopen. Niet iedereen geniet namelijk van het geknal. Voor ouderen, mensen met gezondheidsproblemen en veel dieren zorgt al dat geknal juist voor stress en angst. In totaal kwamen er 81 reacties binnen, en dat heeft gezorgd voor vier nieuwe vuurwerkvrije plekken en een uitbreiding van een bestaande zone.
Burgemeester Paul Depla zegt dat vuurwerk voor veel mensen bij de traditie hoort, maar dat het niet ten koste mag gaan van de veiligheid. “Oud en nieuw is om samen te vieren. We willen iedereen beschermen die last heeft van vuurwerk en we willen incidenten voorkomen. Met de uitbreiding van de vuurwerkvrije zones en het landelijke verbod dat volgend jaar ingaat, zetten we een grote stap naar een veilige jaarwisseling voor iedereen”, zegt hij.
De nieuwe vuurwerkvrije zones liggen onder meer bij de stationspleinen, zowel aan de Centrum- als de Belcrumkant. Ook op het Mgr. Nolensplein en bij winkelcentrum Heksenwiel mag je straks niks meer afsteken. Woonzorgcentra Vuchterhage en De Hillen worden ook vuurwerkvrij, omdat daar veel kwetsbare bewoners wonen. Ook wordt de zone rond kinderboerderij Parkhoeve groter, zodat het daar ook rustiger blijft.
Totaalverbod
De regels voor de rest van de stad blijven hetzelfde: categorie F2-vuurwerk mag alleen worden afgestoken tussen 31 december om 18.00 uur en 2 januari om 02.00 uur. In de vuurwerkvrije zones geldt een totaalverbod, ook binnen de aangewezen tijden mag daar niks worden afgestoken. Bewoners die in of vlak bij zo’n zone wonen, ontvangen een brief. Op straat komen borden te staan en op de website van de gemeente staat een kaart waarop je precies kunt zien waar vuurwerk wel en niet mag.
Deze nieuwe vuurwerkvrije zones zijn opvallend, omdat deze jaarwisseling de laatste keer is waarin vuurwerk afsteken nog mag. Vanaf volgend jaar is er een landelijk vuurwerkverbod. Gemeente Breda ziet de uitbreiding van de zones dan ook als een stap richting een stillere en veiligere jaarwisseling, die hopelijk de nieuwe norm wordt.