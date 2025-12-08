Stap richting stille jaarwisseling: Breda krijgt nieuwe vuurwerkvrije zones

Breda krijgt dit jaar extra plekken waar je met oud en nieuw geen vuurwerk mag afsteken. De gemeente heeft besloten het aantal vuurwerkvrije zones uit te breiden, omdat inwoners via het platform PlanBreda hebben laten weten daar overlast of onveiligheid te ervaren. Daarmee komt Breda deze jaarwisseling uit op 22 vuurwerkvrije gebieden, terwijl het landelijke vuurwerkverbod volgend jaar ingaat.

Mae Wientjes Geschreven door

Volgens de gemeente is dit nodig om de jaarwisseling zo veilig en rustig mogelijk te laten verlopen. Niet iedereen geniet namelijk van het geknal. Voor ouderen, mensen met gezondheidsproblemen en veel dieren zorgt al dat geknal juist voor stress en angst. In totaal kwamen er 81 reacties binnen, en dat heeft gezorgd voor vier nieuwe vuurwerkvrije plekken en een uitbreiding van een bestaande zone.

Burgemeester Paul Depla zegt dat vuurwerk voor veel mensen bij de traditie hoort, maar dat het niet ten koste mag gaan van de veiligheid. “Oud en nieuw is om samen te vieren. We willen iedereen beschermen die last heeft van vuurwerk en we willen incidenten voorkomen. Met de uitbreiding van de vuurwerkvrije zones en het landelijke verbod dat volgend jaar ingaat, zetten we een grote stap naar een veilige jaarwisseling voor iedereen”, zegt hij. De nieuwe vuurwerkvrije zones liggen onder meer bij de stationspleinen, zowel aan de Centrum- als de Belcrumkant. Ook op het Mgr. Nolensplein en bij winkelcentrum Heksenwiel mag je straks niks meer afsteken. Woonzorgcentra Vuchterhage en De Hillen worden ook vuurwerkvrij, omdat daar veel kwetsbare bewoners wonen. Ook wordt de zone rond kinderboerderij Parkhoeve groter, zodat het daar ook rustiger blijft.