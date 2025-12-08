Motorcrosser Coldenhoff verrast en kiest na MXGP voor Braziliaans avontuur

Glenn Coldenhoff heeft een opmerkelijke stap gezet in zijn carrière. Na een derde plaats in het wereldkampioenschap MXGP stapt hij komende seizoen over naar het Braziliaanse Yamaha C6 Bank IMS Racing. Het betekent voor de 34-jarige motorcrosser een compleet nieuw hoofdstuk, nadat hij geen passend aanbod kreeg om in de MXGP actief te blijven. "Het is anders gelopen dan ik had gehoopt, maar deze kans voelde gewoon goed", zegt hij.

De overgang naar Brazilië komt een beetje uit de lucht vallen, want Coldenhoff had eigenlijk gehoopt op een nieuw contract in de MXGP of een motorcrossavontuur in de Verenigde Staten. Dat kwam er niet van en tijdens de Motocross of Nations raakte Coldenhoff in gesprek met mensen van zijn nieuwe Braziliaanse team. "Ze waren zó enthousiast", vertelt de motorcrosser die in Best woont. "En van het een kwam het ander, al duurde het nog best lang voordat we de deal rond hadden. Toen ik naar alle opties keek, was dit simpelweg de beste keuze."

"Iedereen zegt dat ik makkelijk kampioen wordt, maar dat is echt niet zo."

In januari reist Coldenhoff naar Brazilië voor een eerste kennismaking met het team, een teampresentatie en testritten op zijn nieuwe Yamaha. Het seizoen bestaat uit acht wedstrijden, verspreid over het enorme land, maar hij blijft gewoon in Best wonen. "Ik vlieg op en neer, maximaal tien keer per seizoen", vertelt hij. "Alleen als er twee races achter elkaar zitten, blijf ik misschien een weekje daar."

Hoewel het Braziliaanse kampioenschap minder groot is dan de MXGP, rekent Coldenhoff niet op een eenvoudige jacht op de titel. "Iedereen zegt dat het makkelijk gaat worden, maar dat is echt niet zo. Er rijden zo’n acht Europeanen mee, onder wie oud-Grand Prix-rijder Jeremy van Horebeek. En de Brazilianen zelf kun je ook niet onderschatten, want de sport leeft echt daar. Ik moet dus aan de bak."

Motorcrosser Glenn Coldenhoff.

Brazilië is een mooie uitdaging, maar toch voelt zijn vertrek uit de MXGP dubbel. Coldenhoff kende namelijk in 2025 een van zijn beste seizoenen ooit door derde te eindigen in het algemeen klassement. Toch bleef de interesse van teams voor een contract uit. "Er was één aanbieding, maar die lag financieel veel lager dan wat ik vorig jaar had. Zelfde werk, zelfde risico’s en dan de helft verdienen… dat klopt niet. Dan houdt het op." Zijn derde plaats was een einde in stijl, maar gezien zijn palmares had Coldenhoff een grootser afscheid verdiend. Hij haalt er zijn schouders over op. "Ik wist niet dat dit mijn laatste jaar in de MXGP zou zijn", zegt hij. "Het duurde lang voordat alles duidelijk was. Het was een periode vol onzekerheid en het is nou eenmaal zo."

"Ik droom nog altijd van rijden in de Verenigde Staten."