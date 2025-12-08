Kabinet moet doorpakken na advies geitenhouderijen, vindt provincie

Nu wederom in een rapport is gewezen op de gezondheidsrisico's van geitenhouderijen, moet het demissionaire kabinet opschieten met maatregelen. Dat vindt gedeputeerde van Gezondheid Saskia Boelema (D66). "Wij hebben perspectief nodig. Uniforme landelijke kaders die provincies en gemeenten in staat stellen om gezondheid expliciet en concreet te beschermen", Boelema (Gezondheid).

Ook moeten geitenhouderijen de uitstoot van schadelijke stoffen terugdringen en wordt ook een krimp van het aantal geiten geopperd.

In een maandag gepubliceerd rapport concludeert de Gezondheidsraad dat mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen meer kans hebben op een longontsteking. De raad adviseert onder meer uit voorzorg een afstand van 1 kilometer te hanteren tussen geitenbedrijven en huizen.

Reactie kabinet in februari

"Het rapport bevestigt wat wij in Brabant al jaren onderkennen", zegt de gedeputeerde. "In 2017 hebben we met het Brabantse geitenmoratorium als enige provincie vroegtijdig een stevig signaal afgegeven en uitbreiding van het aantal geitenstallen stopgezet."

De provincie rekent erop dat er een duidelijke reactie van het demissionaire kabinet op het advies komt. Maar maandag bleek dat die reactie op zich laat wachten, pas uiterlijk februari wordt deze verwacht.

'Geen bestuurlijke vrijblijvendheid'

Boelema: "intussen zitten wij niet stil. Het moratorium blijft van kracht en we wijzen gemeenten actief op hun verantwoordelijkheid om gezondheid zwaar te laten meewegen bij woningbouwplannen binnen twee kilometer van geitenhouderijen."

Eerder dit jaar bleek dat Brabantse gemeenten van plan zijn om duizenden woningen te bouwen binnen de risicozone van een geitenhouderij.

"Nederland kan zich bij een aanhoudend verhoogd risico op longontsteking geen bestuurlijke vrijblijvendheid veroorloven", vindt de gedeputeerde. "Vanuit Noord-Brabant blijven wij ons inspannen, maar het is echt aan het kabinet om nu door te pakken."