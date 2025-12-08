Twee mannen zwaar mishandeld in Breda, politie deelt beelden

Twee mannen zijn in de nacht van 19 september zwaar mishandeld door vier mannen in Breda. De politie deelt nu beelden van de daders die ook te zien zijn in Bureau Brabant.

De twee slachtoffers liepen rond 00.30 uur vanaf de Vismarkt richting parkeergarage De Prins. Daar zouden ze opgehaald worden. Onderweg bij de Adriaan van Bergenstraat krijgen ze een woordenwisseling met vier andere mannen en wordt er geduwd en getrokken.

Dan volgt de eerste klap door een man in een rood shirt. Het slachtoffer wordt zo hard geslagen dat hij knock-out in een voortuin belandt. Het andere slachtoffer wordt ook door meerdere personen geslagen en geschopt, zelfs als hij dan al op de grond ligt. De andere verdachte droeg een wit shirt met donkere blouse. De twee andere mannen kijken toe, maar grijpen niet in.

Opengescheurde wenkbrauw

De twee slachtoffers raken beiden gewond door de mishandeling. Een van hen heeft zijn contactlenzen verloren en opengescheurde wenkbrauw. De ander had een gezwollen oog. Hij had hoofdpijn, was duizelig en moest overgeven.

Na de mishandeling lopen de twee verdachten rechtsaf, richting de Nieuwe Prinsenkade. De twee andere mannen lopen terug richting het centrum. Een van hen had een groen shirt aan en droeg een brace om zijn linkerpols en hand.

Meerdere mensen waren tijdens de mishandeling in het centrum. De politie komt graag in contact met mogelijke getuigen.