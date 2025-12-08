Navigatie overslaan

Johma roept uit voorzorg kip-mangosalade terug om steentjes

Vandaag om 17:30
Johma kip-mango 1 Ster BLK salade 175 gram (foto: Johma).
Johma kip-mango 1 Ster BLK salade 175 gram (foto: Johma).

Johma haalt uit voorzorg de kip-mangosalade uit de schappen. In de pistachenoten die gebruikt worden bij de bereiding van de salade, zitten mogelijk kleine steentjes, meldt de salademaker maandag.

Profielfoto van Bert van Doorn
Geschreven door
Bert van Doorn

De pistachenoten zijn verwerkt in de bakjes van 175 gram met houdbaarheidsdatums 9, 12, 15, 21, 23 en 27 december 2025. De salade is verkocht bij Albert Heijn, Boon's, Dekamarkt, Dirk, Hoogvliet, Jumbo, Nettorama, PicNic, Plus, Poiesz, Spar, Vomar en Versunie.

Mensen die een verpakking in huis hebben met bovengenoemde gegevens, kunnen een foto van de houdbaarheidsdatum op het bakje samen met hun rekeninggegevens naar de klantenservice van Johma sturen. Ze krijgen dan hun geld terug.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.