Johma roept uit voorzorg kip-mangosalade terug om steentjes

Johma haalt uit voorzorg de kip-mangosalade uit de schappen. In de pistachenoten die gebruikt worden bij de bereiding van de salade, zitten mogelijk kleine steentjes, meldt de salademaker maandag.

De pistachenoten zijn verwerkt in de bakjes van 175 gram met houdbaarheidsdatums 9, 12, 15, 21, 23 en 27 december 2025. De salade is verkocht bij Albert Heijn, Boon's, Dekamarkt, Dirk, Hoogvliet, Jumbo, Nettorama, PicNic, Plus, Poiesz, Spar, Vomar en Versunie.

Mensen die een verpakking in huis hebben met bovengenoemde gegevens, kunnen een foto van de houdbaarheidsdatum op het bakje samen met hun rekeninggegevens naar de klantenservice van Johma sturen. Ze krijgen dan hun geld terug.