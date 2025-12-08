90-jarige vrouw uit Rijen opgelicht, politie deelt beelden van verdachten

Een 90-jarige vrouw uit Rijen is op 25 juni opgelicht. Beelden van de twee mogelijk nog minderjarige verdachten zijn nu te zien bij Bureau Brabant.

Zij wordt die ochtend gebeld door een zogenaamde medewerker van de ING. Er zou iets mis zijn met haar bankrekening. Ze heeft niet door wat er speelt en geeft haar gegevens.

Later die middag wordt ze weer gebeld. Er zouden twee mensen aangehouden zijn die haar bankgegevens op zak hadden. En iemand zou haar passen komen ophalen. Na veel druk geeft ze haar bankpassen én haar sieraden af. Het gaat om een ketting, horloge, trouwring met bijzondere inscriptie en een tweede ring uit 1967.

iPhone

Nog dezelfde dag wordt een zwarte iPhone 16 Pro Max voor 1200 euro gekocht door twee mogelijk minderjarige jongens in een winkel in Rijen. Tijdens hun winkelbezoek proberen ze meerdere aankopen te doen. Ze kijken opvallend vaak om zich heen.

Een van de verdachten droeg een Adidas-trainingsbroek, een zwart T-shirt en heeft bruin haar. De andere verdachte droeg een donkere korte broek, een roze T-shirt en heeft donker haar. De twee krijgen van de politie een week de tijd om zich te melden, anders komen ze de volgende uitzending volledig herkenbaar in beeld.