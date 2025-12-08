Stint-rechtszaak start en DNA gevonden bij moord: dit gebeurde vandaag

Van wandelparadijs tot droomaanzoek: dit zijn de vijf verhalen die je op maandag gelezen moet hebben.

Na ruim zeven jaar begint de rechtszaak rond het fatale Stint-ongeluk in Oss. Twee bedrijven en twee leidinggevenden staan terecht voor technische mankementen en valsheid in geschrifte. Bij het ongeluk in 2018 kwamen vier kinderen om het leven. Hier lees je het hele verhaal.

Op het lichaam van de doodgestoken Janus Houbraken (86) uit Bergeijk is DNA gevonden van verdachte Martien S. (62). De verdachte ontkent betrokkenheid bij de steekpartij met een riek, maar blijft vastzitten. Lees hier het volledige artikel.

De voormalige vuilstort Vlagheideberg in Eerde wordt omgetoverd tot een fiets- en wandelparadijs. Na twintig jaar plannen maken gaat woensdag eindelijk de schop in de grond voor het project van 3,6 miljoen euro. Check het hele project hier.

Een explosief beschadigde een kapperszaak in Tilburg, waarbij eigenaar Lukasz vreest voor zijn leven. Het is de tweede aanval in drie weken tijd. Hier lees je zijn verhaal.

Typetjeskoningin Iris Rulkens uit Eindhoven heeft 'ja' gezegd tegen het huwelijksaanzoek van haar partner Glenn tijdens hun vakantie in de Cariben. Lees hier het romantische verhaal.