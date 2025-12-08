80-jarige vrouw uit Breda opgelicht door 'wijkagent'

Een 80-jarige vrouw uit Breda is op 17 oktober opgelicht. Zij heeft haar geld en sieraden meegegeven. In Bureau Brabant zijn beelden te zien van de oplichter, die zich voordeed als wijkagent.

Het slachtoffer werd gebeld door een vrouw. Zij zei dat ze bij de politie werkt. Er zou ingebroken zijn in haar straat en er moest een wijkagent langskomen om te controleren of haar huis veilig was.

De verdachte die zich als nepwijkagent voordeed, controleerde zogenaamd haar ramen en deuren en vroeg haar om geld en sieraden. Ze gaf hem meerdere gouden sieraden: een ring met een diamantje, een ketting met een engeltje en een hanger met de namen van haar kinderen. Aan de telefoon werd gezegd dat haar dochter bij de politieauto stond. Dat klopte niet.

De verdachte is rond de 20 jaar, heeft donker kroes haar, een bril en donkere kleding.