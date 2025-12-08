Minister krijgt een rondje door de DAF-fabriek waar haar vader werkte

Hoog bezoek in de DAF-fabriek, maandagmiddag. Tientallen medewerkers verzamelen zich popelend om een groepsfoto te maken met minister Mariëlle Paul, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze is op bezoek bij vierhonderd mensen die bij andere bedrijven niet dezelfde kansen zouden krijgen. Net zoals dat 60 jaar terug bij haar eigen vader ging.

Stralend van trots komt medewerkers Roland naar voren gelopen. De foto met de minister heeft hij alvast in the pocket, maar het smaakt naar meer. "Zal ik de microfoon anders even vasthouden? Dan interview ik jou wel", grapt hij. Roland is 58, komt uit Veldhoven en zijn hoofd werkt nét een beetje anders. Hij moet soms iets langer nadenken over zijn woorden, maar ondertussen straalt het plezier van zijn gezicht en luistert hij aandachtig. "Ik heb hersenletsel", legt hij uit. Daardoor heeft hij een beetje hulp bij zijn werk nodig.

Maar hij heeft het hier goed. "Al kan het altijd beter, natuurlijk", lacht hij. Het blijft immers werk, zullen we maar zeggen. Van Pakistan naar Geldrop

En zo liep de vader van minister Paul hier ook ooit binnen. "Die is gewoon met zijn koffertje voor de deur gaan staan", vertelt ze trots. Haar ouders zijn Pakistaans en verhuisden in de jaren 60 naar Geldrop. "En als mijn vader hier niet zo veel kansen had gekregen, dan had ik hier niet gestaan. Dat maakt DAF zo'n mooi bedrijf."

Omroep Brabant