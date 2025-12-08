Op andere plekken kan Ronald (58) niet werken, maar hier wel
Hoog bezoek in de DAF-fabriek, maandagmiddag. Tientallen medewerkers verzamelen zich popelend om een groepsfoto te maken met minister Mariëlle Paul, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze is op bezoek bij vierhonderd mensen die bij andere bedrijven niet dezelfde kansen zouden krijgen. Net zoals dat 60 jaar terug bij haar eigen vader ging.
Stralend van trots komt medewerkers Roland naar voren gelopen. De foto met de minister heeft hij alvast in the pocket, maar het smaakt naar meer. "Zal ik de microfoon anders even vasthouden? Dan interview ik jou wel", grapt hij.
Roland is 58, komt uit Veldhoven en zijn hoofd werkt nét een beetje anders. Hij moet soms iets langer nadenken over zijn woorden, maar ondertussen straalt het plezier van zijn gezicht en luistert hij aandachtig. "Ik heb hersenletsel", legt hij uit. Daardoor heeft hij een beetje hulp bij zijn werk nodig.
Maar hij heeft het hier goed. "Al kan het altijd beter, natuurlijk", lacht hij. Het blijft immers werk, zullen we maar zeggen.
Van Pakistan naar Geldrop
En zo liep de vader van minister Paul hier ook ooit binnen. "Die is gewoon met zijn koffertje voor de deur gaan staan", vertelt ze trots. Haar ouders zijn Pakistaans en verhuisden in de jaren 60 naar Geldrop. "En als mijn vader hier niet zo veel kansen had gekregen, dan had ik hier niet gestaan. Dat maakt DAF zo'n mooi bedrijf."
Win-win
De autofabrikant werkt namelijk nauw samen met het bedrijf Ergon, waardoor er zo'n vierhonderd mensen werken die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Denk aan mensen met een fysieke of mentale uitdaging, mensen die de taal niet machtig zijn, mensen op leeftijd, statushouders en asielzoekers. Mensen die op de reguliere banenmarkt die kansen niet (meer) krijgen. "Dat is een win-win", legt directeur Ingrid Hems uit. "Werk is zo veel meer dan alleen je inkomen."
Het is een stukje zingeving. Autonomie. "Contact met collega's, mensen die je missen als je er niet bent", zegt Hems. "Mensen zijn zo blij en dankbaar om hier te mogen werken, bijvoorbeeld omdat je je dan niet op een azc hoeft te vervelen. En dat enthousiasme steekt ook anderen weer aan."
Worstenbroodjes uit de automaat
Zo heeft het zusjesbedrijf van DAF, PACCAR Parts, ervoor gezorgd dat alle uitzendkrachten nu 'vervangen' zijn door medewerkers die via dit programma instromen. Zij heeft geen personeelstekort meer en de werknemers een plekje in de Geldropse maatschappij. Mét worstenbroodjes uit de snackautomaat. Over integratie gesproken.