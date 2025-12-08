Politie zoekt verdachte van telefoonroof in horecagelegenheid

Volgens de politie liep de man de zaak binnen en sprak hij de medewerkster aan in een voor haar onverstaanbare taal. Terwijl hij haar daarmee afleidde, legde hij een wit A4’tje op de toonbank. Onder dat papier lag de telefoon van de medewerkster. Zonder dat zij het direct doorhad, nam de verdachte tijdens het gesprek het A4’tje weer op, met daaronder de telefoon, en verliet hij vervolgens rustig de horecagelegenheid.



De diefstal werd kort daarna ontdekt, waarna de politie een onderzoek startte. Van de verdachte is inmiddels ook een signalement bekend. Het gaat om een man van naar schatting tussen de 30 en 40 jaar oud met een stevig postuur en zwarte gezichtsbeharing. Tijdens de diefstal droeg hij een pet achterstevoren, een grijze spijkerbroek en een zwart vest met daaroverheen een donkerblauwe bodywarmer.



De politie roept mensen die de man herkennen of weten waar hij zich bevindt op om zich te melden.