Bewoners net op tijd wakker voordat inbrekers garage kunnen leegroven

Twee inbrekers hebben maandagnacht geprobeerd hun slag te slaan bij een huis aan de Spechtenlaan in Odiliapeel. Met een spuitbus spoten ze de beveiligingscamera zwart en daarna begonnen ze op de garagedeur in te hakken. De bewoners schrokken uiteindelijk net op tijd wakker. “Dat had geen vijf minuten langer moeten duren”, zegt Erik die liever niet met zijn volledige naam genoemd wil worden.

Camerabeelden laten zien dat de dieven rond drie uur ’s nachts bij het huis aankomen. Erik en zijn vrouw liggen op dat moment te slapen. “Mijn vrouw werd wakker van wat kabaal en dacht in eerste instantie dat het niks was", vertelt Erik. "Toen ze na een kwartier een klap hoorde en iets van metaal hoorde vallen, maakte ze mij wakker.”

Erik liep naar boven, want de twee slapen onder het huis, en merkte tot zijn verbazing op dat het camerabeeld zwart was. “Ik dacht: dit klopt niet. Toen deed ik de lampen aan en zag ik dat er allemaal stukken uit de garagedeur waren gebroken. En op de grond lag het slot van de deur.”

In zijn garage staan motoren, waarvan er een te koop staat. “Ik denk dat ze daarvoor kwamen. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze niet binnen geweest, dus gelukkig waren we net op tijd.”

De dieven hadden zich op dat moment al uit de voeten gemaakt. “Als ze vijf minuten langer de tijd hadden gehad, was de garage waarschijnlijk leeg”, zegt Erik.

Hij baalt wel flink van de schade. “Ik durf nog niet te zeggen hoeveel het precies is. Maar we hebben allemaal op maat gemaakte deuren, dus ik denk dat het zo tienduizend euro gaat kosten.”

De bewoners hebben meteen aangifte gedaan bij de politie, maar die heeft nog geen daders in beeld.

Afgelopen woensdag was het ook al raak in Odiliapeel, weten de bewoners. Inbrekers gingen toen een achtertuin binnen bij een huis op de Turfsteker en namen daar een elektrische fiets mee. Of het om dezelfde dieven gaat is niet duidelijk.