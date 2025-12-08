Dieven breken garage open, bewoners schrikken net op tijd wakker

Twee inbrekers hebben zondagnacht geprobeerd hun slag te slaan bij een huis aan de Spechtenlaan in Odiliapeel. Met een spuitbus spoten ze de beveiligingscamera zwart en daarna begonnen ze op de garagedeur in te hakken. De bewoners schrokken uiteindelijk net op tijd wakker. “Dat had geen vijf minuten langer moeten duren”, zegt de bewoner, die liever niet met naam genoemd wil worden.

Camerabeelden laten zien dat de dieven rond drie uur ’s nachts bij het huis aankomen. Het stel lag op dat moment te slapen. “Mijn vrouw werd wakker van wat kabaal en dacht in eerste instantie dat het niks was", vertelt de man. "Toen ze na een kwartier een klap hoorde en iets van metaal hoorde vallen, maakte ze mij wakker.”

"Ik dacht: dit klopt niet."

Hij liep naar boven, want de twee slapen onder het huis, en merkte tot zijn verbazing op dat het camerabeeld zwart was. “Ik dacht: dit klopt niet. Toen deed ik de lampen aan en zag ik dat er allemaal stukken uit de garagedeur waren gebroken. En op de grond lag het slot van de deur.”

De dieven hadden zich op dat moment al uit de voeten gemaakt. “Als ze vijf minuten langer de tijd hadden gehad, was de garage waarschijnlijk leeg”, zegt hij. In zijn garage staan motoren, waarvan er een te koop staat. “Ik denk dat ze daarvoor kwamen. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze niet binnen geweest, dus gelukkig waren we net op tijd.”

"Ik denk dat het duizenden euro's gaat kosten."