AH waarschuwt voor risico op ziekmakende bacterie in haringfilet

Haringfilet van Albert Heijn bevat mogelijk de schadelijke bacterie Listeria monocytogenes, die voedselinfecties kan veroorzaken. De supermarktketen waarschuwt klanten daarom de haring niet te eten. Het gaat om haringfilet van het eigen merk met als houdbaarheidsdatum 20 december.

Hoewel de meeste mensen niet ziek worden van listeria, overlijden er volgens het Voedingscentrum wel ieder jaar enkele mensen in Nederland aan. Vooral voor ouderen en mensen met een verminderde weerstand kan de bacterie riskant zijn. Ook zwangeren moeten ervoor oppassen, omdat blootstelling kan leiden tot een miskraam of vroeggeboorte.

De producten waarin de bacterie mogelijk zit, zijn vermoedelijk tussen 3 en 8 december verkocht. Consumenten krijgen het advies de haring terug te brengen naar een AH-filiaal. Ze krijgen dan hun aankoopbedrag terug. Dat kan ook online worden geregeld.