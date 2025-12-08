Automobilist rijdt huis binnen als bewoonster staat te douchen

Een automobilist is maandagavond een huis binnengereden aan de Van Veldekestraat in Oss. De bewoonster stond te douchen toen ze een harde klap hoorde en een kijkje ging nemen. Tot haar schrik stond er ineens een auto in haar woonkamer.

De hulpdiensten kwamen met verschillende eenheden naar Oss toe. Zowel de brandweer als de politie zijn ter plaatse.

Ook is er een berger aanwezig om de auto weg te takelen.

Veel schade

De ramen aan de voorkant van de woning zijn volledig kapot en ook de kerstverlichting heeft er aan moeten geloven. Het ongeluk trekt veel bekijks.

Na onderzoek van de brandweer is zowel het huis als de auto veilig gesteld.

Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.