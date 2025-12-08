Advertentie
Bewoonster staat te douchen als automobilist woonkamer binnenrijdt
Gisteren om 21:35 • Aangepast vandaag om 11:29
Een automobilist is maandagavond een huis binnengereden aan de Van Veldekestraat in Oss. De bewoonster stond te douchen toen ze een harde klap hoorde. Ze nam een kijkje en tot haar schrik stond er ineens een auto in haar woonkamer.
De hulpdiensten kwamen met verschillende eenheden naar Oss Zowel de brandweer als de politie kwamen naar het huis. Ook kwam er een berger om de auto te takelen.
Veel schade
De ramen aan de voorkant van de woning zijn volledig kapot en ook de kerstverlichting heeft eraan moeten geloven. Het ongeluk trok veel bekijks.
De brandweer controleerde of het binnen veilig was en de auto is veiliggesteld.
Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk.
